Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak olan mücadelelerin VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

Aynı mücadelenin AVAR'ı Hakan Yemişken, AVAR 2'si ise İbrahim Çağlar Uyarcan olarak açıklandı.

Günün bir diğer maçı olan Samsunspor-Alanyaspor, mücadelesinin VAR'ı Alper Çetin, AVAR'ı ise Ceyhun Sesigüzel oldu.