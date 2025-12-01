Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak Ali Şansalan görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak olan mücadelelerin VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.
Aynı mücadelenin AVAR'ı Hakan Yemişken, AVAR 2'si ise İbrahim Çağlar Uyarcan olarak açıklandı.
Günün bir diğer maçı olan Samsunspor-Alanyaspor, mücadelesinin VAR'ı Alper Çetin, AVAR'ı ise Ceyhun Sesigüzel oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ