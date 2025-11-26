Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? FB - GS derbi biletleri ne kadar?

Futbolseverleri derbi heyecanı sardı. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık Pazartesi günü sahaya çıkacak. Sabırsızlık gitgide artarken derbinin biletleri merak ediliyor. Müsabakaya canlı şahitlik etmek isteyen futbol tutkunları "Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri henüz satışa çıkmış değil. Biletlerin bugün veya yarın satışa sunulması bekleniyor.

Öte yandan henüz bilet fiyatları da kulüpler tarafından paylaşılmadı.