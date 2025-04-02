Fenerbahçe Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam saat 20:45’te Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu dev derbi, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak ve kazanan ekip, yarı finalde Konyaspor’un rakibi olacak. Karşılaşmaya kısa bir süre kala Fenerbahçe Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe ilk 11: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kosic, Szymanski, Talisca, En Nesyri

Galatasaray ilk 11: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen