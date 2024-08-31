Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Galatasaray 25 Eylül'de, Beşiktaş ile Fenerbahçe 26 Eylül'de ilk maçlarını yapacak.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile evinde oynayacak. Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.
Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.