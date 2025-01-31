Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması karnesi: İşte istatistikler!

UEFA Avrupa Ligi'nin sekiz haftalık lig aşaması sona ererken, Türk temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş farklı istatistiklerde ön plana çıktı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bu önemli organizasyonunda Galatasaray gol performansıyla, Fenerbahçe ise kart ve faul istatistikleriyle dikkat çekti.

Galatasaray Zirvede

Galatasaray, attığı 19 golle lig aşamasının en skorer takımı oldu. Bunun yanı sıra, 172 şut denemesi, 60 isabetli ve 69 isabetsiz şut, 55 korner ile bu alanlarda da zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılılar, yüzde 56,4 oranında topa sahip olarak bu kategoride üçüncü sırada yer alırken, orta denemesi (207) ve isabetli ortalarda (60) ikinci sırayı elde etti.

Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Yunus Akgün, 5 golle üçüncü sırayı paylaşırken, takımın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens 6 asistle asist lideri oldu. Mertens, aynı zamanda en fazla orta denemesi (67) ve isabetli orta (25) yapan oyuncu olarak öne çıktı.

Fenerbahçe kart ve faul kategorilerinde ilk sırada

Fenerbahçe, lig aşamasında en fazla sarı kart gören takım oldu. Toplam 36 sarı kartla zirveye yerleşen sarı-lacivertliler, 3 kırmızı kartla da ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe, en çok serbest vuruş kullanan (146) ve en fazla faule maruz kalan (136) takım oldu.

Fenerbahçeli Brezilyalı oyuncu Fred, 24 faulle ligin en fazla faul yapılan ikinci oyuncusu olurken, Fred ve İsmail Yüksek, top kapma kategorisinde üçüncü ve dördüncü sıraları aldı.

Beşiktaş geride kaldı

Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, takım ve bireysel istatistiklerde geride kaldı. Siyah-beyazlılar, 15 gol yiyerek en fazla gol yiyen takımlar arasında yedinci sırada yer aldı. Norveçli oyuncu Jonas Svensson, 21 top kapma ile bu alanda öne çıkan isimlerden biri oldu.

Genel performans

Avrupa Ligi'nin lig etabında toplam 408 gol kaydedildi. Maç başına 2,84 gol ortalamasıyla oynanan organizasyonda takımlar ortalama her 32 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı.