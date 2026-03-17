Fenerbahçe ligde kritik bir sınava çıkıyor. Bu sefer rakip Gazianetp FK... Sarı-lacivertli kulüp kötü gidişata "dur" demek isterken bu maçı alıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

14. randevu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında konuk edeceği Gaziantep Futbol Kulübü ile ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 11’e 2 üstün bulunuyor.