Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Jose Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu mu?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında dün lider Galatasaray’ın Eyüpspor’a karşısında puan kaybetmesi sonrasında sahasında Gaziantep FK'yı ile karşılaşacak. Mutlak 3 puanı hedefleyen sarı-lacivertlilerin ligde 29 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i belli oldu mu?
Lider Galatasaray’ı takibe devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Kritik müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Fenerbahçe’de 2 eksik oyuncu bulunuyor
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
Sarı kart sınırında kimler var?
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.
İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.