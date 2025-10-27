Fenerbahçe -Gaziantep FK Maçı sonucu! Maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Müsabakayı konuk ekip Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin ve Talisca'nın golleri ile 4-0 kazandı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, henüz 5. dakikada En-Nesyri ile öne geçti. Dakikalar 21'i gösterdiğinde Faslı golcü tekrar sahneye çıktı skoru ve 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü golü oyuna sonradan giren Talisca'dan geldi ve 81. dakikada fark 3'e çıktı.

Gaziantep FK'da 86. dakikada Abena gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Maçta son sözü ise 88. dakikada Anderson Talisca söyledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 22 yaptı ve zirveyi 6 puan geriden takibini sürdürdü. Burak Yılmaz'ın öğrencileri ise 17 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK, Alanyaspor'a konuk olacak.