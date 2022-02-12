Fenerbahçe, Giresunspor'u deplasmanda 2-1'le geçti

Kötü gidişata son vermek isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan konuk Fenerbahçe oldu.

Sarı-Lacivertli ekip, maçın başında geriye düşmesine rağmen 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (30') ve Dimitrios Pelkas (53') attı.



Giresunspor'un tek golünü ise Chiquinho (2') kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 40 yaptı, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Ligde kalma savaşı veren Giresunspor ise 26 puan kaldı, 16. sırada.