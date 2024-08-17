Fenerbahçe, Göztepe deplasmanı için İzmir'de! (Fenerbahçe-Göztepe maçı saat kaçta?)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Mücadele, 11 Ağustos Cuma günü saat 21.45’te Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

Fenerbahçe, Adana Demirspor galibiyetiyle lige iyi bir başlangıç yaparken, Göztepe ilk maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde Fred sakat, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat ise cezalı olduğu için maçta yer almayacak. Göztepe ise Süper Lig’e dönüşte galibiyet arayacak.