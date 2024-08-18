Fenerbahçe Göztepe deplasmanında son dakikada galibiyeti kaçırdı
Son dakika gelişmesi... Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Göztepe'ye bir puanı getiren gol 90+5. dakikada Romulo'dan geldi.
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Trendyol Süper Lig 2'nci hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe, bugün İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşı mücadele etti.
Fenerbahçe 45+1. dakikada Dzeko'nun penaltı, 45+7. dakikada da En-Nesyri'nin kafa golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda Göztepe 68. dakikada Koray Günter'in golüyle farkı bire indirdi. Sarı kırmızılı ekip 90+5. dakikada Romulo'yla eşitliği yakaladı.
Maçta puanlar paylaşıldı.