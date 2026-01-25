Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada Sarı Kanarya kesinlikle puan kaybı yaşamak istemiyor. Taraftar heyecanla mücadeleyi beklerken mücadele bilgileri sıkça araştırılıyor. İşte "Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk edecek. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen sarı-lacivertli kulüp 3 puan alıp liderle olan 4 puan farkı 1'e indirmek istiyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar da yayın saati ve kanal bilgilerine odaklanmış durumda... İşte detaylar...
Fenerbahçe Göztepe maçı bilgileri...
Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Chobani Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı Cihan Aydın yönetirken TRT 1 naklen yayınlayacak.
Muhtemel 11
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Musaba, Duran
Göztepe: Lis, Taha, Allan, Furkan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson
Sol bekler sakat
Takımda bir süredir tedavi süreçleri devam eden Archie Brown ve Levent Mercan Göztepe maçında yer almayacak.
En-Nesyri sahaya iniyor
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı yaşayan Youssef En-Nesyri, İstanbul’a döndü. Faslı golcü,görev verilmesi durumunda mücadelede ter dökecek.