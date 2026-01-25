Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk edecek. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen sarı-lacivertli kulüp 3 puan alıp liderle olan 4 puan farkı 1'e indirmek istiyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar da yayın saati ve kanal bilgilerine odaklanmış durumda... İşte detaylar...

Fenerbahçe Göztepe maçı bilgileri...

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Chobani Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı Cihan Aydın yönetirken TRT 1 naklen yayınlayacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Musaba, Duran

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Furkan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Sol bekler sakat

Takımda bir süredir tedavi süreçleri devam eden Archie Brown ve Levent Mercan Göztepe maçında yer almayacak.

En-Nesyri sahaya iniyor

Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı yaşayan Youssef En-Nesyri, İstanbul’a döndü. Faslı golcü,görev verilmesi durumunda mücadelede ter dökecek.