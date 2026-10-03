Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? FB - Turan Tovuz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe bu akşam Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşılaşacak. Lige verilen arada performans kaybı yaşamak istemeyen Sarı Kanarya'da forma giyemeyen oyuncular da şans bulacak. Taraftar mücadeleyi izlemek isterken "Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman" diye soruyor.
Fenerbahçe hazırlık maçına çıkıyor. Rakip Azerbaycan ekibi Turan Tovuz. Takımlarını bir an önce sahada görmek isteyen taraftar "Fenerbahçe - Turan Tovuz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Turan Tovuz maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Tofiq Bahramov Stadı’nda oynanacak. Mücadele TV100'den naklen yayınlanacak.
İki takım 1994 yılında UEFA Kupası Ön Eleme Turu’nda eşleşmiş ve Fenerbahçe rakibini İstanbul’da 5-0, deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.