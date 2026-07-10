Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Pogon Szczecin Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin Avusturya'daki kamp süreci devam ediyor. Sarı Kanarya ilk hazırlık maçını 5-0 kazandı. Sıradaki rakip Pogon Szczecin… Taraftar mücadele bilgilerini araştırırken "Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Fenerbahçe yepyeni bir yönetimle yeni sezona hazırlanıyor. Transfer harekatı son sürat devam ederken sarı-lacivertli kulüp ikinci hazırlık maçına çıkacak. Şimdi taraftar "Pogon Szczecin Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman?
Pogon Szczecin Fenerbahçe maçı 11 Temmuz Cumartesi saat 20.30'da başlayacak. FB'nin hazırlık maçı TV100'den canlı yayınlanacak.
Sarı Kanarya'dan 5 gollü galibiyet
Summer Series Upper Austria kapsamında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker’le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada B. Glitia (kendi kalesine), 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.