Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi ve Eren Dişli de takip etti.

Fatih Karagümrük maçıyla İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, 14 Temmuz Pazartesi günü Portekiz'e gidecek ve 27 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak.