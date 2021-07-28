Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe hazırlık maçları ile yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor. 3 hazırlık maçını geride bırakan Fenerbahçe, hazırlık maçlarında PEC Zwolle, Greuther Fürth ve Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçları ile kendini test ediyor. Geride kalan süreçte Romanya ekibi Csikszereda, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde 3 hazırlık maçı daha yapacak.
Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek ve takım uyumunu artırarak yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe hazırlık maçlarında Hollanda ekibi PEC Zwolle, Alman temsilcisi Greuther Fürth ve Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
Fenerbahçe hazırlık maçı tarihleri
28 Temmuz: Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz: Fenerbahçe-Greuther Fürth
4 Ağustos: Fenerbahçe-Dinamo Kiev
Fenerbahçe hazırlık maçları hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oynayacağı 3 hazırlık maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İlk olarak PEC Zwolle ile oynanacak maç saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.