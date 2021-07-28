Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçları ile kendini test ediyor. Geride kalan süreçte Romanya ekibi Csikszereda, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde 3 hazırlık maçı daha yapacak.

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek ve takım uyumunu artırarak yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe hazırlık maçlarında Hollanda ekibi PEC Zwolle, Alman temsilcisi Greuther Fürth ve Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Fenerbahçe hazırlık maçı tarihleri

28 Temmuz: Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz: Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos: Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Fenerbahçe hazırlık maçları hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oynayacağı 3 hazırlık maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İlk olarak PEC Zwolle ile oynanacak maç saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.