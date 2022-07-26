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Fenerbahçe, Henrique ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe, Flamengolu Gustavo Henrique'nin transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'nin transferinde sona yaklaştı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Oyuncunun, detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı belirtildi.

 

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