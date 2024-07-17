Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçı yarın! (Fenerbahçe-Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerinden Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki futbol takımı Hull City ile Fenerbahçe yarın hazırlık maçına çıkacak.

Hull City - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Hull City maçı saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TV8,5 ve Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe hazırlık maçları

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da