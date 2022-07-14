Fenerbahçe iki transferi duyurdu

Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek Fenerbahçe'de transferler devam ediyor.

Daha önce Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u transfer eden Fenerbahçe, son olarak Tiago Çukur ve Joshua King'i renklerine bağladı.

Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, Tiago Çukur ile 4 yıllığına anlaşma yapıldı.

Öte yandan İstanbul'a gelen Brezilyalı orta saha Arao ile de anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.