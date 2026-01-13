Fenerbahçe ile Otokoç Otomotiv arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Otokoç Otomotiv ile yürütülen forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının yenilendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Futbol A Takımı’nın yurt içi organizasyonlarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç Otomotiv ile iş birliğinin 2026–2027 sezonunu kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu iş birliğinin kulübün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir göstergesi olduğu vurgulanarak, Fenerbahçe’nin 120. yılında da sponsorluğun sürmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Otokoç Otomotiv’e Türk sporuna ve kulübe sağladığı destek için teşekkür edildi.