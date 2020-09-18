Fenerbahçe Jailson ile yollarını ayırdı

18 Eylül 2020

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4 milyon 500 bin avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Transferin ardından kulübün Twitter hesabında "Yolun açık olsun Jailson" başlığıyla yer alan videoda Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut ve sarı-lacivertli oyuncular tarafından alkışlarla uğurlandı.

Sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki yıl için herkese teşekkür eden Jailson, "Gerçekten burada çok iyi karşılandım. Burası benim ailem. Aile gibi gördüğünüz bir yerden ayrılmak her zaman için zordur. Umarım hepiniz zaferlerle dolu bir sezon geçirirsiniz. Umarım yeni teknik ekibinizle bu sene taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu yaşatmak için çok çalışırsınız." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu, "Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi unutmayacağım" diyerek sarı-lacivertli camiaya veda etti.