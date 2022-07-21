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Fenerbahçe, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İtalya ekibi Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Pedro'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cagliari Kulübü'ne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin euro ödeneceği aktarıldı. Ayrıca futbolcunun ilk sezonda sergileyeceği performansa bağlı olarak en fazla 487 bin 500 euro bonus bedelinin Cagliari'ye ödeneceği ifade edildi.

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