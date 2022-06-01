Fenerbahçe, Jorge Jesus ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Portekiz’den kalkan özel uçakla dün gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Jorge Jesus ve beraberindekiler, buradaki işlemlerinin ardından havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe, Portekizli isimle görüşmelerine İstanbul’da sürdürüyor.