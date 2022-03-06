Fenerbahçe Kadıköy'de yine de kaybetmedi: 1-1

10. dakikada Fenerbahçe, kurduğu baskı sonrasında topu kazanırken, meşin yuvarlak sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş’ta kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Uğurcan’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.



17. dakikada hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında İrfan Can’ın Siopis’e yaptığı hareketi izledi ve bu futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyun alanının dışına gönderdi.

22. dakikada Nwakaeme’nin pasında topla buluşan Abdülkadir, soldan ceza sahasına girip penaltı noktasına çevirdi. Zajc’a çarpan top boşta kalırken, Nwakaeme düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

35. dakikada Crespo’nun sağdan yaptığı ortada arka direkte Szalai kafayı vurdu. Uğurcan’ın çıkardığı top Serdar Dursun’un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Ahmetcan kafayla çizgiden çıkarırken, Zajc’a çarpan top auta gitti.

İkinci yarıda durum eşitlendi

62. dakikada Trabzonspor çok hızlı çıktı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cornelius’un ortasında savunmadan seken top Nwakaeme’de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın önünden yükselen Zajc’ın kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1



84. dakikada Abdülkadir’in pasında Serdar’dan seken topu Djaniny indirdi. Nwakaeme’nin yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



90+1. dakikada atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

TFF'den açıklama: İnceleme başlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sosyal medyadan TFF yöneticilerine yapılan suçlamalarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.



TFF resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde ve ardından federasyon görevlilerine yapılan suçlamalarla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu. TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “TFF olarak Spor Toto Süper Lig’de bu akşam oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.



Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222’ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.



Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Avcı: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, “İkincinin 15, üçüncü Fenerbahçe’nin 20 puan önündeyiz. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Avcı, “Bugün Fenerbahçe maçı öncesinde kazanmayı planladık. Ofansif bir kadroyla başladık oyuna. Önde bazen top kayıpları yaşadık. Rakibin kırmızı kartı oldu. Öne geçtik. Çok güzel bir atmosfer vardı. Rakibin de direnci arttı. Ya geçişleri sonlandıracaksın ya da sete döneceksin. Geçişleri sonlandıramayınca rakip 5’e 4 ya da 6’ya 5 öne geçti. Kenar ortalarından pozisyonlar verdik. Bugün stoperlerden birini mesafe kat ettirmeyi planladık. İkinci yarıda pasın şiddetini ayarlamamız gerekti. Bunu bazen yaptık bazen yapamadık. Biz bu ligin domine eden takımlarındanız, güçlü bir oyunumuz var. Duran top golü yedik. Ben o sırda 2 değişiklik yapıp ikinci golü arıyordum. Sonra değişiklik yaptık. Ligin 10 haftası kaldı. İkinci sırayla 15, üçüncü ile 20 puan fark var. Şehir de bunu bekliyor. Bugün oyunda Hamsik olsaydı, oyunun akışı ve hızı daha farklı olurdu. " ifadelerini kullandı. diye konuştu.

İsmail Kartal: Taraftarımız bize güç kattı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal ise takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk ve iyi hazırlanmıştık. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar müthiş bir destek verdiler ve oyuncular da bugün Fenerbahçe ruhunu, Fenerbahçe karakterini ortaya koydu. 1-0 geriye düşmemize karşın golü bulduk ve pozisyonlarımız vardı. 10 kişiyle bile kazanmak için başa baş bir mücadele ortaya koyduk. Fenerbahçe armasına yakışır bir mücadele oldu. 10 kişi kaldık ve çok iyi oynamadık ama güç gösterisi yaptık. 11’e 11’ken yaptığım bütün taktik ve çalışmalarımız harfi harfine işliyorken birden bir kırmızı kart geldi. Rakip oyuncu kayarak geliyor ve topa sahip olan benim oyuncum. İlk maçta olduğu gibi yine bir kırmızı kart. Bütün oyun sistemimiz bozuldu derken, oyuncularımdan aynı taktik çalışmalarını devam ettirmelerini istedim. Maçı lehimize çevirmek için bir mücadele ortaya koyduk. Bütün veriler elimde, rakibin 3 tane bizim ise 4 tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Geldiğim günden beri her zaman söylüyorum, taraftarlarımız varsa bizler varız. Onlar bizim her şeyimiz."

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bahattin Duran xx, Deniz Caner Özaral xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi xxx, Serdar Aziz xxx, Kim Min-jae xxx, Attila Szalai xxx, Crespo xx, Zajc xxx (Ozan Tufan dk. 90+2 ?), Mert Hakan xxx (Mesut dk. 85 ?), Rossi x (Pelkas dk. 65 x), İrfan Can ?, Serdar Dursun xx (Berisha dk. 65 x)

Yedekler: Berke, Sosa, Arda, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ahmetcan xx, Denswil xx, Puchacz x, Abdülkadir x, Siopis xx (Koussai dk. 87 ?), Visca xx, Nwakaeme xxx (Berat dk. 87 ?), Bakasetas xx (Koita dk. 87 ?), Cornelius x (Djaniny dk. 65 xx)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Trondsen, Yusuf, Yunus, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor), Zajc (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 17) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Visca (Trabzonspor), Crespo, Berisha (Fenerbahçe)