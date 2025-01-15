Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in son sağlık durumunu paylaştı
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüp, takımın Hırvat file bekçisi Livakovic'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. MR çekimi sonrasında sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen ismin tedavisine başlandığı belirtildi.
Dominik Livakovic, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçta da sakatlık yaşamış, sağ arka adalesinde yırtık ve kanama olduğu açıklanmıştı. Sakatlığı sebebiyle Eyüpspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Livakovic, Konya deplasmanında aynı bölgeden sakatlandı.