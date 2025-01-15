Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in son sağlık durumunu paylaştı

Sarı-lacivertli kulüp, takımın Hırvat file bekçisi Livakovic'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. MR çekimi sonrasında sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen ismin tedavisine başlandığı belirtildi.

Dominik Livakovic, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçta da sakatlık yaşamış, sağ arka adalesinde yırtık ve kanama olduğu açıklanmıştı. Sakatlığı sebebiyle Eyüpspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Livakovic, Konya deplasmanında aynı bölgeden sakatlandı.