Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic UNESCO mirasına zarar vermekle suçlanıyor

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Krk Adası’ndaki Muraj Köyü’nde kültürel ve tarihi bir bölgede izinsiz inşaat yaptırdığı iddiasıyla Zadar Savcılığı tarafından soruşturuluyor.

Hırvat basınından Zadarnews’te yer alan habere göre, Livakovic’in sahibi olduğu arazideki inşaat çalışmaları sırasında UNESCO tarafından koruma altına alınan tarihi surlara zarar verildiği öne sürüldü.

Fanatik’in Hırvat basınından aktardığına göre, Hırvat yetkililer polis eşliğinde inşaat alanında inceleme yaptı ve söz konusu inşaat mühürlendi. Kazı sırasında koruma altındaki surun zarar gördüğü belirlendi.

Haberde, yetkililerin yaptığı incelemede izinsiz inşaat yapıldığının tespit edildiği ve alanda herhangi bir resmi izin tabelasının bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Devlet müfettişliği, şantiye alanını resmi denetim planına dahil edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili Dominik Livakovic veya Fenerbahçe’den henüz bir açıklama yapılmadı.