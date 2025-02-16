Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Ülker Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında En-Nesyri'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 52. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa, 62. dakikada Fall'un golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak Fenerbahçe'nin formda golcüsü En-Nesyri, 71. dakikada yeniden sahneye çıktı ve karşılaşmanın 3-1'lik skorunu belirleyen golü kaydetti. Bu sonuçla puanını 57'ye yükselten Jose Mourinho'nun ekibi, lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.

İç sahada üst üste 8. galibiyet

Kasımpaşa'yı taraftarının önünde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 8. galibiyetine imza attı.Ligde son iç saha yenilgisini Galatasaray'a karşı alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından evinde çıktığı Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını 3 puanla tamamladı. Kasımpaşa'ya da puan vermeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligdeki son 8 iç saha maçında hanesine 24 puan yazdırdı.

En-Nesyri gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, gollerine Kasımpaşa karşısında da devam etti. Maçın 21. dakikasında Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen golcü oyuncu, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı alarak yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirirken ikinci yarıda yine skor tabelasını değiştirdi.

Müsabakanın 71. dakikasında Dzeko'nun pasında kaleciyle karşı karşıya gelen En-Nesyri, aşırtma bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti.Sarı kart cezası sebebiyle geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 7 resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Ligde oynanan Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 6 gol kaydeden Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de Midtjylland ve Anderlecht ağlarını birer kez havalandırdı.En-Nesyri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı.Son 7 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 10 gol attı.

Ligde oynadığı son 8 maçın 7'sinde 12 gol atmayı başaran En-Nesyri, ligdeki gol sayısını da 15'e yükseltti.Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 23 gol atarken 4 asist yaptı.

Oğuz Aydın 5. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Kasımpaşa karşısında takımının ikinci golünü atarken bu sezon 5. gol sevincini yaşadı.Sezon başında Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamasa da son haftalarda Jose Mourinho'nun en fazla şans verdiği isimlerden oldu.

Bu sezon ilk gollerini Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakada atan Oğuz Aydın, 6-2'lik galibiyete 2 gollük katkı verdi. Ligin 13. haftasında Gaziantep FK filelerini havalandıran Oğuz Aydın, iç sahada 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasında da takımı adına skor üretti.

Kasımpaşa maçının 52. dakikasında Mert Müldür'ün pasında takımının ikinci golünü kaydeden Oğuz, bu sezon 5. golüne imza attı. Oğuz Aydın, 75. dakikada kenara gelerek karşılaşmada yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.

Galibiyet serisi 7 maça çıktı

Fenerbahçe, Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. 20 Aralık'ta deplasmanda oynanan ikas Eyüpspor karşılaşmasını 1-1'lik beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe, bu maçın ardından puan kaybı yaşamadı.

Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sezonki en uzun galibiyet serisiyle zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe, ligde topladığı 57 puanın 21'ini son 7 haftada hanesine yazdırdı.