Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11
Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler maç programını araştırıyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Sarı Kanarya'nın nasıl bir futbol sergileyeceği merak edilirken peş peşe "Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip puan farkını eşitlemek isterken Kasımpaşa da alt sıralardan kurtulmanın planı içerisinde... Taraftar mücadeleyi canlı izlemek isterken sık sık "Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak. Mücadele beIN sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Kerem, Ben Ouanes, İrfan Can, Benedyczak, Gueye
Fenerbahçe'de 2 eksik
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.