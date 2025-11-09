Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11'i...

Süper Lig’de 12. hafta mücadeleleri sürüyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. Sarı lacivertli ekip, son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Konuk Kayserispor ise puan ya da puanlar alarak düşme hattından çıkmak istiyor.

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, Fred, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek kadroda yok

Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasına önemli bir eksikle çıkacak. Beşiktaş derbisinde sarı kart gören İsmail Yüksek, cezası nedeniyle bu hafta takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe ile Kayserispor rekabetinde 49. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki ekip, bugün oynanacak mücadeleyle birlikte ligde 49. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda üstünlük sarı lacivertli ekipte bulunuyor. Fenerbahçe bu maçların 30’unu kazanırken, 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor ise 8 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.