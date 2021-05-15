Fenerbahçe Kayserispor'u 2-1 yendi

13. dakikada sağ kanttan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Kvrzic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

18. dakikada Kayserispor öne geçti. Kısa paslarla rakip alana geçen Kayserispor'da, İlhan Parlak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Nazım Sangare'nin markajından kurtulan Pedro Henrique'nin, altı pas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

36. dakikada sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında rakiplerini çalımlayarak çizgiye inen Osayi-Samuel'in pasında kale alanı içerisine koşu yapan Attila Szalai, uygun pozisyonda topa dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



52. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanından şık ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen İlhan Parlak, kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

55. dakikada Jose Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Serdar Aziz, İlhan Parlak’ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Jose Sosa'nın vuruşunda sol direk dibine giden topu kaleci Doğan Alemdar uzanarak kornere çelmeyi başardı.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in kaleye gönderdiği paralel pasta arka direğe koşu yapan İlhan Parlak'ın uzanarak son anda yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda kaleci Altay'ı geçip kaleye yönelen topu Caner Erkin çizgide son anda kurtardı.

87. dakikada Kayserispor kale alanı içerisinde oluşan karambolde Aziz Eraltay'ın müdahalesinde Ozan Tufan yerde kaldı. Var incelemesi sonucu maçın hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1

90+9 dakikada Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası ilk metrelerinden uzaktan Serdar Aziz'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-2

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 90+4 Uğur Demirok), Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar (Dk.90+4 Sabovic), Ramazan Civelek (Dk. 69 Yasir Subaşı), Avramovski (Dk.83 Melih Okutan) , Pedro Henrique, İlhan Parlak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 73 Samatta), Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa (Dk. 73 Gustavo), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk.46 Cisse), Osayi-Samuel, Pelkas (Dk. 73 Mert Hakan Yandaş), Valencia

Goller: Dk. 18 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 90 Valencia (penaltı) 90+9 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 89 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar Dk. 7 Valencia, Dk. 32 Caner Erkin (Fenerbahçe) Dk. 44 Muhar, Dk. 89 Pedro Henrique, Dk. 89 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)

Belözoğlu kadroda 5 değişiklik yaptı

Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Belözoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında oynayan Harun Tekin, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Gökhan Gönül'ün yerine Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Ferdi Kadoğlu ile Osayi-Samuel ilk 11'de görev verdiği.

Genç çalıştırıcı kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda Osayi-Samuel solda ise Ferdi Kadıoğlu oynadı. Sosa'nın önünde Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas yer alırken, tek santrforda Enner Valencia gol aradı.

Nazım Sangare ve Serdar Aziz 11'e döndü

Geçen hafta sarı kart cezalı durumuna düşen Gökhan Gönül'ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11'de şans bulurken, Tisserand'ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı.

Son antrenmanda sakatlanan ve maç kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in yokluğunda Osayi-Samuel ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de şans buldu.

6 hafta sonra Altay kaleyi devraldı

El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig'de oynayamayan Altay Bayındır'a sakalığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de görev verdi. Harun Tekin ise bu maçta yedek soyundu.

Kayserispor'da tek değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son maçın kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Koşukavak, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'inde oynayan ve eşi doğum yaptığı için İngiltere'ye giden Lennon'un yerine Ramazan Civelek'e 11 şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekip maça, Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Ramazan Civelek, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak ilk 11 ile çıktı.