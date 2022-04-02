Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'la geçti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi. Fenerbahçe elde ettiği zaferle galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Mücadelenin 16. dakikasında Zajc ile öne geçen sarı-lacivertliler, 45. dakikada Rossi'nin kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde ise sahneye İrfan Can Kahveci çıktı durumu 3-0 yaptı. Son sözü ise oyuna sonradan giren Arda Güler söyledi ve 90+3. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Ligde 7 maçtır kaybetmeyen ve son 3 maçının Fenerbahçe, puanını 56'ya yükseltti. Üst üste 5. maçında da sahadan yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Yukatel Kayserispor: Lung, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Cardoso (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Bertolacci), Campanharo (Dk. 76 Gökhan Sazdağı), Emrah Başsan (Dk. 68 Mane), Kemen, Gavranovic (Dk. 76 İlhan Parlak)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae (Dk. 84 Atilla Szalai), Novak (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Osayi-Samuel, Crespo, Zajc (Dk. 75 Gustavo), Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Arda Güler), Rossi (Dk. 68 Pelkas), Serdar Dursun

Goller: Dk. 16 Zajc, Dk. 45 Rossi, Dk. 54 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+2 Arda Güler (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Serdar Aziz, Dk. 56 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 73 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)