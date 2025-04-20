Fenerbahçe, Kayserispor’u konuk ediyor: Hedef zirve takibini sürdürmek

Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadelede galibiyet arayacak.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, geride kalan 29 maçta topladığı 71 puanla ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmayı 6-2 kazanmıştı.

İki takım 48. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne dek 47 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 30 galibiyet elde ederken, Kayserispor 8 kez sahadan üstün ayrıldı. 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 107 gol atarken, kalelerinde 50 gol gördü.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Maximin, Dzeko (En Nesyri)

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran, Karimi, Ramazan, Mehmet, Mane, Nazon