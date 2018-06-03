Fenerbahçe kongresinde oylar sayılıyor
Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi tamamlandı. Oylar sayılmaya başlandı. Kongrede 21 bin 350 üyenin oy verdiği bildirildi.
Fenerbahçe Seçimli Olağan Kongresi'nde oy verme işleminin tamamlandığı bildirildi. Oy verme işlemi 17.00'den sonra da kısa bir süre devam etti. Üyeler toplam 38 sandıkta oy kullandı.
Rekor katılım
Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yarıştığı tarihi kongrede 21 bin 350 üyenin oy kullandığı bildirildi. Bu rakam önceki sayının 2 katından fazla.
Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı.
Açılan sandıklarda ilk gelen bilgilere göre Ali Koç'un yarışı önde götürdüğü bildirildi.
Aziz Yıldırım'ın listesi:
Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan.
Ali Koç'un listesi:
Semih Özsoy, Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Turnak Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlar Kızılman.