Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11

Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında kesinlikle yara almak istemeyen Sarı Kanarya, seyircisi önünde güzel bir futbol sergilemek istiyor. Mücadele bilgileri bugün yoğun şekilde araştırılıyor ve "Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mmüsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, Duran.

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Melih, Bjorlo, Bardhi, Muleka, Umut.

4 futbolcu yok

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına önemli eksiklerle çıkacak. Sarı lacivertli ekipte dört futbolcu, çeşitli nedenlerle maç kadrosunda yer alamayacak.

Sakatlıkları süren Nelson Semedo ile Çağlar Söyüncü teknik heyetin planları dışında kalırken, milli takım görevleri bulunan Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Konyaspor arasındaki maçlar

Sarı lacivertliler, yeşil beyazlı rakibiyle lig tarihinde 49. randevuya çıkacak.

İki ekip bugüne kadar Süper Lig’de 48 kez kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmaların 36’sını Fenerbahçe kazanırken, Konyaspor 8 galibiyet elde etti. Dört mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe rakip fileleri 124 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.