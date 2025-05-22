Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ziyaret

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş, Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle görüşme sona ermiştir." ifadelerine yer verildi.