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Fenerbahçe Kulübünden Yargıtay açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, şike davasıyla ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eksikleri tamamlayarak dosyayı temyiz için tekrar Yargıtay Başkanlığına gönderildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden Yargıtay açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, şike davasıyla ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eksikleri tamamlayarak dosyayı temyiz için tekrar Yargıtay Başkanlığına gönderildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dosyayla ilgili eksiklerin tamamlandığı belirtilerek, "Yargıtay 5. Ceza Dairesinden, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması amacıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, sözde şike davası dosyamızın eksiklikleri, mahkeme tarafından tamamlanarak temyiz incelemesi için tekrar Yargıtay Başkanlığına gönderildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır." denildi.

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