Fenerbahçe lisans sorununu çözüyor
Yeni transferlerine lisans çıkartmak isteyen Fenerbahçe, gerekli evrakları TFF'ye gönderdi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de lisansların çıkması durumunda yeni transferler forma giyebilecek.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Mauricio Lemos, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Enner Valencia, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mame Thiam'ın isimleri henüz Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesindeki takım listesinde bulunmuyor.
Ayrıca sözleşmesi yenilenen Tolga Ciğerci'nin ismi de listede yer almıyor.