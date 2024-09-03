Fenerbahçe, Luan Peres'le yolları ayırdı
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, bugün bir oyuncusunun ayrılık haberini duyurdu. Sarı-lacivertliler Luan Peres'in Brezilya'nın Santos Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in transferi için Santos Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Porfesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Luan Peres, sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda Rennes ile deplasmanda oynadığı müsabakada sakatlık yaşamış ve sonrasında forma şansı bulmakta zorlanmıştı.