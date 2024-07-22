Fenerbahçe - Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Şampiyonalar Ligi 2'nci Öne Eleme Maçları)

Fenerbahçe’de gözler Lugano maçına çevrildi. Sarı-Lacivertliler, iki kez Devler Ligi şampiyonluğunu kazanan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Avrupa arenasına çıkıyor. Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi yolundaki ikinci ön eleme turundaki ilk maçı, İsviçre temsilcisi FC Lugano ile olacak. Yarın akşam 21.30’da oynanacak deplasmandaki maç, D-Smart ile D-Smart GO’dan yayınlanacak.

Thun şehrindeki Stockhorn Arena Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi, Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği 3 maçlık deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle, Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.

Fenerbahçe - Lugano maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçı, Türkiye’de sadece D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak.

Maç yayını için hazırlıklarını tamamlayan yayıncı kuruluş, Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli’nin yorumcu olarak katıldığı ve saat 20’de başlayacak “Maça Doğru” programıyla izleyicileri maça hazırlayacak.

Spor Smart’tan yayınlanacak özel yayında ise Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar, İsviçre'deki Stochorn Arena'dan canlı bağlantılar ve röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak.

Maçın anlatımında ise mikrofon başında Alp Özgen ve Emre Özcan olacak.

Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve futbolcuların değerlendirmeleri, “Maçın Ardından” programında ekrana gelecek.

Fenerbahçe- FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.