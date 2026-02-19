Fenerbahçe maçı bu akşam mı? FB - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11
Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı... Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile bir üst tura geçebilmek için mücadele verecek. Sarı-lacivertli ekip güzel bir skor alarak turu ikinci maça bırakmak istemiyor. Bugün mücadele bilgileri yoğun şekilde araştırılırken "Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor. Öte yandan taraftarın araştırdığı bir başka konu ise muhtemel ilk 11'ler...
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Avrupa'da tarih yazmak istiyor. Bu akşam Sarı Kanarya, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Son 16 turuna kalmak isteyen sarı-lacivertli ekibimizin hedefinde galibiyet var. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Nottingha Forest maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Kante, Guendouzi, Asensio, Talisca, Kerem.
Nottingham Forest: Ortega, Milenkovic, Morato, Murillo, Aina, Sangare, Anderson, Williams, Hutchinson, Hudson-Odoi, Jesus.
Alvarez ve Brown yok
Fenerbahçe’de Nottingham Forest karşılaşması öncesinde kadro planlamasını etkileyen iki önemli eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğinden ameliyat geçiren Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. İyileşme sürecini tamamlayarak takımla çalışmalara başlayan Archie Brown ise teknik heyetin kararıyla riske edilmeyecek.
Avrupa'da 299. maç
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 298 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, 298 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 419 gol gördü.