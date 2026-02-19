Fenerbahçe maçı bu akşam mı? FB - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11

Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Avrupa'da tarih yazmak istiyor. Bu akşam Sarı Kanarya, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Son 16 turuna kalmak isteyen sarı-lacivertli ekibimizin hedefinde galibiyet var. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Nottingha Forest maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Kante, Guendouzi, Asensio, Talisca, Kerem.

Nottingham Forest: Ortega, Milenkovic, Morato, Murillo, Aina, Sangare, Anderson, Williams, Hutchinson, Hudson-Odoi, Jesus.

Alvarez ve Brown yok

Fenerbahçe’de Nottingham Forest karşılaşması öncesinde kadro planlamasını etkileyen iki önemli eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğinden ameliyat geçiren Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. İyileşme sürecini tamamlayarak takımla çalışmalara başlayan Archie Brown ise teknik heyetin kararıyla riske edilmeyecek.

Avrupa'da 299. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 298 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 298 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 419 gol gördü.