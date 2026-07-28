Fenerbahçe maçı bugün mü, yarın mı? Şampiyonlar Ligi: Gornik Zabrze - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe çok kritik bir maça çıkıyor. İlk maçta Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0'la geçen temsilcimiz ikinci maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Mücadele beklenirken sıkça yöneltilen soru "Gornik Zabrze - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Gornik Zabrze'nin konuğu olacak. Yeni transferleriyle bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı isteyen Sarı Kanarya ilk engelini aşmak istiyor. Peki, Gornik Zabrze - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe maçı bugün mü, yarın mı?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı yarın yani 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe muhtemel 11:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.