Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı iptal mi?

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İstanbul'da bugün akşama saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü ise Anadolu Yakası'nda çok şiddetli yağmur bekleniyor. İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçının son durumu da merak ediliyor. Sık sık "Fenerbahçe maçı ertelendi mi" sorusu geliyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı iptal mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe - Aalanyaspor maçı için bir bilgilendirme gelmedi. Aksi bir durum yaşanmadığı sürece mücadele oynanacak.

Bugün veya yarın mücadele ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.