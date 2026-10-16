Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı iptal mi?
İstanbul'a çarşamba günü metrekareye 272 kg yağış düştü. İstanbul'un bazı ilçeleri sular altında kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve yarın için de uyarılarda bulundu. Cumartesi günü Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor.
İstanbul'da bugün akşama saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü ise Anadolu Yakası'nda çok şiddetli yağmur bekleniyor. İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçının son durumu da merak ediliyor. Sık sık "Fenerbahçe maçı ertelendi mi" sorusu geliyor.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı iptal mi?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe - Aalanyaspor maçı için bir bilgilendirme gelmedi. Aksi bir durum yaşanmadığı sürece mücadele oynanacak.
Bugün veya yarın mücadele ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.