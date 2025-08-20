Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta? FB muhtemel 11'i...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ilk maçına çıkıyor. Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak olan Sarı Kanarya, Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Özellikle sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftar "Fenerbahçe- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman?

"Fenerbahçe- Benfica maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

Benfica ile 7. resmi maç

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.