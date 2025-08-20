Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta? FB muhtemel 11'i...
Fenerbahçe bu akşam çok kritik bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Sarı Kanarya, Benfica ile zorlu mücadeleye çıkacak. Temsilcimiz kendi sahasında güzel bir skor alarak şansını rövanşa bırakmak istemiyor. Futbolseverler "Fenerbahçe- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ilk maçına çıkıyor. Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak olan Sarı Kanarya, Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Özellikle sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftar "Fenerbahçe- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman?
"Fenerbahçe- Benfica maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis
Benfica ile 7. resmi maç
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.
Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.