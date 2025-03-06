Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen bir Rangers taraftarı hayatını kaybetti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak İskoçya ekibi Rangers, İstanbul'a gelen taraftarlarından birinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rangers, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızdan birinin İstanbul'da gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenmiş olmaktan dolayı çok üzgünüz. Kulüpteki herkesin bu inanılmaz zor zamanda aklından geçen ilk şey aileleri ve arkadaşlarıdır. Bu trajik olay nedeniyle hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

İskoç ekibinin açıklamasının ardından Fenerbahçe de hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, "Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz" açıklamasında bulundu.