Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - Sturm Graz maçı tarihi ve saati... Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe bu akşam çok kritik bir maça çıkıyor. Sarı Kanarya, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Hedef güzel bir skor ile deplasmana avantajlı çıkmak... Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 3. ön elem turu heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Avusturya ekini Sturm Graz'ı ağırlayacak. Camiada heyecan had safhada... Sarı-lacivertli ekip seyircisi önünde galibiyet isterken taraftar da "Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Sturm Graz maçı bu akam saat 21.00'de başlayacak. Mücadele tv100 ekranlarından yayınlanacak.
Muhtemel 11
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında sahaya çıkacağı muhtemel 11 şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Sarı Kanarya 303. maçına çıkıyor
Avrupa kupalarındaki 303. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar oynadığı 302 karşılaşmada 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı.
Rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 424 gol gördü.