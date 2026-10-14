FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? Aston Villa - Fenerbahçe maçı saati ve kanalı...

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Bu akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. maçına çıkıyor. İlk maçında berabere kalan Sarı Kanarya bu maçtan 3 puan elde etmek istiyor. Heyecan dolu müsabakayı milyonlar izleyecek. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.

Muhtemel 11'ler...

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Ruggeri, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. maçına çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynayacağı mücadeleyle Avrupa kupalarındaki 308. maçına çıkacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 307 maçlık geçmişinde 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 117 mağlubiyet bulunuyor. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 418 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 427 gol gördü.