Fenerbahçe maçı tarihi ve saati: Sturm Graz - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Sarı Kanarya uzun yılların ardından Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Gornik Zabrze'yi geçen sarı-lacivertliler Avusturya ekibi Sturm Graz'ı da elemek için sahaya çıkacak. Temsilcimiz ilk maçta 2-0'lık galibiyet alarak büyük bir avantaj elde etmişti. Peki, Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FB maçı ne zaman?

Sturm Graz - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka hem TV100'den hem de S Sport ve Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Tek eksik Oosterwolde

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında tek eksik oyuncusu bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Oosterwolde, rövanş maçında yer alamayacak.

Fenerbahçe, Avrupa'da 304. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.