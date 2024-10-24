UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı konuk edecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplarken, Manchester United 2 puanla 21. sırada bulunuyor. İki takımın Avrupa kupalarındaki rekabetinde 6 maçta 3'er galibiyetle eşitlik söz konusu. Bu zorlu mücadele, Fenerbahçe’nin rekabette öne geçme fırsatı olacak.

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, 24 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı’nda Manchester United’ı konuk edecek. Saat 22.00’de başlayacak Fenerbahçe - Manchester United maçı, TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Fransız hakem yönetecek

Zorlu karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yaparken, Jeremy Stinat dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe 4, Manchester United 2 puanda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı ilk iki maçta Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 galip gelirken, Twente deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü ve 4 puan topladı. Manchester United ise sahasında Twente ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Porto deplasmanında 3-3'lük beraberlik aldı ve 2 puanla grupta 21. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ve Manchester United'ın 7. karşılaşması

Bu iki ekip, Avrupa kupalarında daha önce 6 kez karşılaştı ve bu mücadelelerde Fenerbahçe ile Manchester United 3'er galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada galip gelerek rakibi karşısında ikili rekabette öne geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de sol bek krizi

Fenerbahçe’de Manchester United maçı öncesinde sol bek sorunu yaşanıyor. Sezon başında Ferdi Kadıoğlu’nu Brighton’a gönderen sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Yedek sol bek Levent Mercan ise UEFA listesinde yer almadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho’nun bu bölgede Djiku’ya şans vermesi bekleniyor.

6 eksik oyuncu

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder’in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da Manchester United karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan, Twente maçında cezasını tamamlayan Bright Osayi-Samuel ise bu maçta görev alabilecek.