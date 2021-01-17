Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Öte yandan Mesut Özil, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Konuşmalarımda söyledim. Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum. Allaha şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

NTV'de canlı yayına bağlanan Özil, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını. Ben sürekli olarak takımla antrenman yaptım. Son dönemde ülke dışına çıktığım için izolasyon nedeniyle birkaç antrenman kaçırdım. Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba. Bu gece Fenerbahçe için İstanbul'dayım inşallah." sözleriyle sarı-laciverlilere transferinin olumlu sonuçlandığının müjdesini verdi"