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Fenerbahçe, Mesut Özil'in maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan KAP duyurusunda, Mesut Özil'e 3 milyon euro garanti ücret ve 550 bin euro imza parası ödeneceği belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 euro ödeyecektir. Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 euro garanti ücret ve toplamda 550.000 euro imza parası ödenecektir."