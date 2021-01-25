Fenerbahçe, Mesut Özil'in maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 euro ödeyecektir. Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 euro garanti ücret ve toplamda 550.000 euro imza parası ödenecektir."